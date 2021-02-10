Алтайские школьники могут получить стипендию депутата Госдумы Александра Терентьева

Партия "Справедливая Россия" объявила конкурс на стипендию депутата Госдумы Александра Терентьева. Претендовать на нее могут алтайские школьники 5-10 классов, которые учатся на пятерки и четверки, имеют грамоты за спортивные достижения.

Желающие принять участие в конкурсе могут предоставить пакет документов (см. Положение) с 10 февраля до 31 марта 2021 года по почте или лично по адресу: 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 7, офис А-202.

Имена 20 будущих стипендиатов депутата Госдумы станут известны не позднее 30 апреля 2021 года. Результаты опубликуют на официальном сайте регионального отделения партии. Победители будут получать по три тысячи рублей ежемесячно в течение следующего учебного года.

Напомним, конкурс проводится в Алтайском крае уже более 10 лет. Около 300 юных талантов из малообеспеченных семей со всех городов и районов региона получили материальную поддержку для разностороннего развития способностей.

В конкурсе могут принимать участие ученики пятых-десятых классов общеобразовательных школ городов и районов края из малообеспеченных семей. Преимущество получат победители спортивных соревнований значимого уровня и отличники учебы. Претендентов могут выдвигать коллективы общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, в том числе детских спортивных школ. Отметим, что стипендиаты предыдущих лет в конкурсе участвовать не могут.