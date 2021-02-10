Полиция задержала в Алтайском крае избирательного дачного вора

Житель Заринска обратился к полицейским и рассказал, что неизвестный проник в его дачный домик и вынес две алюминиевые кастрюли, а также две фляги. Нанесенный ущерб составил около пяти тысяч рублей.
Полицейские быстро нашли часть похищенного, а также задержали вора, которым оказался 34-летний мужчина. Правоохранителям он рассказал, что его интересует только цветной металл, поскольку его легко можно сдать.
Позже удалось установить, что задержанный причастен еще к шести подобным кражам из дачных домиков. Общая сумма ущерба составляет порядка 20 000 рублей, рассказали в региональном МВД.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее в полиции сообщали о том, что жительница Калманки обратилась к стражам порядка с заявлением о краже. Полицейские отметили, что вор выборочно подошел к преступлению, а уходя из дома вернул на место вырванный звонок.
Комментарии
Вот только таких горе воров наши полицаи и способны ловить. А кто миллионами ворует им не по зубам.
трудные однако времена нынче, на нашей даче лет 30 никто ничего не пер, а намедне прошлись по всем - у нас сперли старые плоские батареи, тяжеленные, надеюсь у них пупок развязался или хотя бы грыжа вылезла через 3хметровый забор тягать
надеюсь у них пупок развязался или хотя бы грыжа вылезла через 3хметровый забор тягать
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Это раньше воры были пропитые и 50+, сейчас работы нет и 34-летний мужчина вынужден вором пойти чтобы с голодухи не помереть.
Да ну не особо и жалко батареи, это их проблемы: украл/выпил/в тюрьму, пусть только ничего не громят!
сейчас работы нет и 34-летний мужчина вынужден вором пойти чтобы с голодухи не помереть.
не свисти. и раньше и сейчас были и есть и будут маргиналы, которым проще стащить чем честно работать. так что не оправдывай таких
Работы, с отъездом на родину братьев наших южных, стало полным-полно, вот только воровать легче, чем на стройке работать.
А менты, уонечно, красавцы- "раскрывают" только то, что само раскрывается.
Где раскрытие многочисленных краж инструментов из СНТ "Энергетик"? Нет и не будет. Потому что Первомайские следаки- это девочки-фифы с айфончиками...
10.02.2021 12:50
- гость -
Полность согласен. Посмотришь - прут на санках эту чугуняку чёрт-те откуда, сдают за три копейки. Заставь то же самое делать на работе за те же деньги, ответят "пусть трактор пашет", а они себя не на помойке нашли.
Но сетевым дерьмомётам задача поставлена - любую новость перевести в плоскость "какая плохая власть".
10.02.2021 12:50
- гость -
Ладно батареи, а вот украденный бак они сдадут за копейки, а вам придётся новый за сотни, есл не тысячи, покупать. Только за превращение годных вещей в металлолом я бы уже руки обрубал.
Митенька, гастарбайтеры разъехались так как нихрена не платят и на эти деньги жить нельзя.
гастарбайтеры разъехались так как нихрена не платят и на эти деньги жить нельзя.
ну и сколько ты за день наворовываешь?
0.02.2021 13:07
- гость -
ну у нас нет таких баков, однажды сперли старый мангал(
Вот весь забор в колючей проволоке, проскочили, в сл. раз надеюсь повисите за кокушки.
И забор то трехметровый и проволока по верху. Это что предместье ИВС огорожено?
Ситуация в стране ухудшается. Скоро и заборы колючую проволоку воровать будут.
10.02.2021 13:25
- гость -
Воровайка, ты когда работать начнешь?
Это что предместье
да обычная дача в Мичуринцев, скромненько всего 3 сотки, я ж говорю и переть то нечего а все равно громят(
10.02.2021 13:07
- гость -
***
Гастарбайтеры не разъехались, а их тупо в страну не пустили весной прошлого года, под
лозунгами борьбы с ковидаминадуманными предлогами, а на самом деле- добить малый бизнес... это их не-приезда сюда много народу и организаций пострадало: автобусников, которые их развозили по коттеджным посёлкам, банков, которые имели %% на перечислениях, сдававших узбекам жильё, общаги... угорели и те, кто собирался бюджетно построиться...
и заборы колючую проволоку воровать будут.
плохо, придется ток подводить
Ага, только пропали гастарбайтеры в 2015 году.