Маршрутка и легковушка не поделили перекресток возле ТРЦ "Европа" в Барнауле

Маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем на пересечении Павловского тракта и улицы Георгиева. Движение на участке дороги возле ТРЦ "Европа" затруднено.

Судя по фотографии из паблика "Инцидент Барнаул", удар пришелся в бок легкового авто – у машины смяты обе правые двери. Подробности столкновения и наличие пострадавших в аварии уточняются.

Напомним, что 9 февраля два человека пострадали в лобовом столкновении ВАЗ-21123 и бетономешалки на проспекте Космонавтов в Барнауле. Водитель за рулем отечественного авто, двигаясь от улицы Попова в сторону улицы Горской, не справился с управлением и выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с автомобилем Scania под управлением 40-летнего мужчины.