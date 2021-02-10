Маршрутка и легковушка не поделили перекресток возле ТРЦ "Европа" в Барнауле

Маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем на пересечении Павловского тракта и улицы Георгиева. Движение на участке дороги возле ТРЦ "Европа" затруднено.
Судя по фотографии из паблика "Инцидент Барнаул", удар пришелся в бок легкового авто – у машины смяты обе правые двери. Подробности столкновения и наличие пострадавших в аварии уточняются.
Напомним, что 9 февраля два человека пострадали в лобовом столкновении ВАЗ-21123 и бетономешалки на проспекте Космонавтов в Барнауле. Водитель за рулем отечественного авто, двигаясь от улицы Попова в сторону улицы Горской, не справился с управлением и выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся с автомобилем Scania под управлением 40-летнего мужчины.
Комментарии
торопыги ёклмн
По Павловскому тракту от Попова до Строителей и от Челюскинцев по Строителей до Привокзальной, надо пускать трамвай.
Все эти маршрутки признак коррумпированности и городской власти. Абсолютно позорная ситуация. Не удивительно что город второй год подряд не попадает в федеральную программу по развитию общественного транспорта.