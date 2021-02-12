Молодых музыкантов Алтая приглашают к участию в онлайн-проекте "Студия МТС Live"

Один из крупнейших мобильных операторов связи МТС начинает сбор заявок от молодых и начинающих артистов на участие в онлайн-проекте "Студия МТС Live" – серии коротких студийных выступлений с интервью и презентацией музыкантов. Подать заявку и узнать больше о проекте можно на сайте: https://msk.live.mts.ru/studio.

Музыкальный стиль артистов и коллективов не имеет значения, ключевыми критериями при отборе станут возможность живого исполнения, нетривиальность и актуальность музыкального материала. Артисты, которые пройдут отбор, получат возможность рассказать о себе широкой аудитории. МТС в рамках проекта отвечает за съемку и продвижение видеороликов с презентацией артистов.

"Мы получили много положительных откликов о проекте как от промоутеров и коллег по индустрии, так и от артистов-участников и их музыкальных менеджеров. Растущий интерес к проекту трансформируется в запросы на участие в нем и от других артистов", – отметил генеральный директор "МТС Энтертейнмент" Михаил Минин.

Открыв сбор заявок, МТС дает молодым музыкантам возможность показать себя широкой аудитории. Для концертного бизнеса МТС – это перспектива стать одними из первых, кто получит контакты с новыми талантами, сможет развивать их и расти вместе с ними, в том числе начать работу по организации их концертов и туров.

"Мы видим, что пандемия увеличила спрос на музыкальный онлайн-контент, и ожидаем, что подобный формат останется актуальным еще долгое время", – рассказал генеральный директор "МТС Энтертейнмент" Михаил Минин.

Проект должен стать основой для развития партнерских отношений с артистами в части организации их билетных концертов и участия в музыкальных фестивалях как на базе самой "Студии", так и в других музыкальных проектах МТС.

"Студия МТС Live" была запущена в декабре 2020 года как новый проект МТС по работе с актуальными и быстрорастущими нишевыми артистами. Формат проекта – серия студийных выступлений с живым исполнением материала и коротким интервью. С момента запуска вышло уже четыре ролика с группами "Буерак", Mirele, ssshhhiiittt! и "Источник", суммарно собравших более 500 000 просмотров. Увидеть выпуски можно на YouTube-канале МТС Live.

Справка

"МТС Энтертейнмент" – дочерняя компания МТС, объединяющая проекты и активы в сфере офлайн-развлечений и связанных с ними онлайн-сервисов, в которые входят: билетные операторы Ticketland и Ponominalu, сервис МТС Live и приложение МТС Live App, направление по организации концертных и театральных выступлений, МТС Live Арена и другие площадки. Ключевыми проектами "МТС Энтертейнмент" в 2020 году стали инвестиции в мюзикл "Шахматы", серия онлайн-концертов российских звезд и проект "Студия МТС Live".