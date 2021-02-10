Врач-невролог назвала семь признаков "тихого инсульта"

Врач-невролог Аминат Долова в беседе с "АиФ" рассказала о признаках "тихого инсульта". По словам специалиста, при обнаружении этих симптомов нужно обращаться к врачу.

"Тихим (или немым) инсультом называют острое нарушение мозгового кровообращения, которое не влечет за собой выраженной клинической симптоматики и чаще всего диагностируется ретроспективно по данным компьютерной или магнитно-резонансной томографии головного мозга", – сказала врач.

К признакам Долова отнесла внезапное головокружение, нарушение походки, нарушение зрения, развитие косоглазия, потерю четкости речи, асимметрию лица, ощущение онемения и слабости в конечностях.

Ранее врач-невролог Павел Бранд рассказал о том, что головные боли могут быть симптомом серьезных заболеваний. По словам специалиста, если вам часто приходится глушить боль медикаментами – нужно обратиться к врачу.