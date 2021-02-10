На Урале нашли группу московских туристов, потерявшихся на перевале Дятлова

Восемь туристов из Москвы, которые ранее потерялись на перевале Дятлова в Свердловской области, нашлись в аэропорту. Об этом сообщает "Екатеринбург онлайн".

Туристы отправились на перевал, чтобы почтить память "дятловцев", и должны были вернуться 10 февраля в 6 утра по московскому времени, однако в течение нескольких часов с ними не было никакой связи. При этом группа была не зарегистрирована в МЧС. Позже путешественников нашли в аэропорту Екатеринбурга.

Напомним, что девять туристов из группы Игоря Дятлова погибли зимой 1959 года при невыясненных обстоятельствах. По заключению судмедэкспертов, большинство участников группы замерзли, однако у некоторых из них обнаружили серьезные травмы.

В июле 2020 года генеральная прокуратура России пришла к выводу, что туристы погибли из-за схода лавины. Как объяснил замглавы управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков, из-за снега и плохой видимости молодые люди не смогли найти свою палатку, после того как выбежали из нее.