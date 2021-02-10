На Урале нашли группу московских туристов, потерявшихся на перевале Дятлова

Восемь туристов из Москвы, которые ранее потерялись на перевале Дятлова в Свердловской области, нашлись в аэропорту. Об этом сообщает "Екатеринбург онлайн".
Туристы отправились на перевал, чтобы почтить память "дятловцев", и должны были вернуться 10 февраля в 6 утра по московскому времени, однако в течение нескольких часов с ними не было никакой связи. При этом группа была не зарегистрирована в МЧС. Позже путешественников нашли в аэропорту Екатеринбурга.
Напомним, что девять туристов из группы Игоря Дятлова погибли зимой 1959 года при невыясненных обстоятельствах. По заключению судмедэкспертов, большинство участников группы замерзли, однако у некоторых из них обнаружили серьезные травмы.
В июле 2020 года генеральная прокуратура России пришла к выводу, что туристы погибли из-за схода лавины. Как объяснил замглавы управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков, из-за снега и плохой видимости молодые люди не смогли найти свою палатку, после того как выбежали из нее.
Комментарии
Нашли телепорт на перевале и телепортировались в аэропорт?
Почему на связь-то не выходили?
Почему на связь-то не выходили?
Бухали.
Обстоятельства 1959 году уже выяснили. Сход снежного пласта с горы. Кто не верит, недавний случай в Заринске - подтверждает, что может сделать сход снега даже просто с крыши. А там целая гора и никого рядом, кто бы мог помочь.
Бухали.
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