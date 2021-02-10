Минсельхоз попросил пустить в Россию мигрантов для работы в поле

Вице-премьер Виктория Абрамченко проучила Минтруду и Минсельхозу проработать вопрос о привлечении приезжих для работы в поле. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что с такой просьбой к вице-премьеру обратился замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. По его мнению, для выполнения некоторых процедур нужны дополнительные рабочие из-за рубежа, имеющие необходимый опыт, знания и навыки. В обращении также указывалось, что аграрии обеспокоены возможным дефицитом рабочей силы. В Минсельхозе подчеркнули, что представители регионов и отраслевого сообщества также обращались в министерство с подобной просьбой.

Ранее алтайские фермеры сообщали о том, что низкая рентабельность производства молока из-за закупочных цен вынуждает их продавать скот либо вырезать его на мясо.