Минсельхоз попросил пустить в Россию мигрантов для работы в поле

Вице-премьер Виктория Абрамченко проучила Минтруду и Минсельхозу проработать вопрос о привлечении приезжих для работы в поле. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что с такой просьбой к вице-премьеру обратился замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. По его мнению, для выполнения некоторых процедур нужны дополнительные рабочие из-за рубежа, имеющие необходимый опыт, знания и навыки. В обращении также указывалось, что аграрии обеспокоены возможным дефицитом рабочей силы. В Минсельхозе подчеркнули, что представители регионов и отраслевого сообщества также обращались в министерство с подобной просьбой.
Ранее алтайские фермеры сообщали о том, что низкая рентабельность производства молока из-за закупочных цен вынуждает их продавать скот либо вырезать его на мясо.
Комментарии
Где роботы, где механизация.
Матыги пусть не забудут взять с собой эти специалисты по полям.
По его мнению, для выполнения некоторых процедур нужны дополнительные рабочие из-за рубежа, имеющие необходимый опыт, знания и навыки.
и не такие требовательные к заработной плате как местные...
10.02.2021 15:29
- гость -
Скорей всего. Местные сегодня кручёные. Приехали в город, продали деревенского молока и сметаны с творогом за нормальные деньги. И зачем им нужна работа в поле?
студенты где?
10.02.2021 16:13
гость
студенты где?
где, где-в (ещё не родились, понял)