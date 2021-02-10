Жители Алтайского края стали чаще брать кредиты на автомобиль

За январь 2021 года ВТБ выдал более 44 млн рублей на автокредиты жителям Алтайского края. Это на 60% больше, чем за этот же период 2020 года. Важную роль в восстановлении спроса после пандемии играет программа господдержки: на ее долю в январе пришлась четверть продаж автокредитов банка в регионе.
В целом по стране ВТБ за первый месяц года предоставил 7,3 тысячи автокредитов на сумму более 7 млрд рублей. Это на 30% по количеству и на 60% по объему выше, чем в январе 2020 года. Доля кредитов, выданных в рамках программы господдержки, превысила 40%.
По словам вице-президента ВТБ Владимира Высоцкого, решение о продлении госпрограммы по автокредитованию на 2021 год повлияло на резкий рост продаж. Клиентов привлекает 10%-ная скидка от стоимости нового автомобиля (в регионах ДФО скидка увеличивается до 25%), расширенные лимиты по цене транспортного средства, а также дополнительные льготы для социальных категорий граждан.
"Только в январе ВТБ выдал три тысячи автокредитов с господдержкой на 2 млрд рублей, что в 4,5 раза больше, чем в январе 2020 года. С учетом потенциального роста цен на автомобили в 2021 году продление госпрограммы является своевременным и разумным решением, способным поддержать продажи новых транспортных средств для населения", – отметил Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ.
В общем объеме выдачи наибольшую динамику по сравнению с прошлым январем показали кредиты на новые автомобили – их доля составила более 85%, за год увеличившись в полтора раза по числу сделок и в 1,8 раза – по объему. При этом существенно – в шесть раз – выросла доля сделок без передачи авто в залог банку, что связано с запуском ВТБ в начале 2020 года специальной программы беззалогового автокредитования и последующим улучшением условий по ней.
Средний чек по автокредиту в январе 2021 года вырос в сравнении с прошлым январем на четверть и превысил 970 тысяч рублей. При этом в Алтайском крае он составил 850 тысяч рублей, снизившись по сравнению с январем 2020 года на 4%. Самые популярные марки у клиентов – Lada, Hyundai и Kia. Городами – лидерами по объемам выданных автокредитов в январе стали Москва (2,2 млрд рублей), Санкт-Петербург (697 млн), Краснодар (345 млн), Казань (264 млн), Уфа (218 млн)
ВТБ входит в число лидеров в сегменте автокредитования. По итогам 2020 года банк выдал более 90 тысяч кредитов более чем на 80 млрд рублей. Портфель автокредитов ВТБ на начало 2021 года превысил 115 млрд рублей.
Комментарии
Амик, напишите про постановление правит. АК от 09.02.21 №31. Этим любопытным постановлением прожиточный минимум в регионе - параааааааам, уменьшается.
Кредит на авто - один из самых глупых кредитов...
Если ты не заработал денег на автомобиль, то откуда у тебя будут деньги на ее содержание?
Ну я не против авто в кредит, если на нем будете зарабатывать деньги.