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Жители Алтайского края стали чаще брать кредиты на автомобиль

, ИА "Амител"
Росту спроса на кредитование поспособствовала программа господдержки, считают в ВТБ
Фото: indrive.net

Фото: indrive.net

За январь 2021 года ВТБ выдал более 44 млн рублей на автокредиты жителям Алтайского края. Это на 60% больше, чем за этот же период 2020 года. Важную роль в восстановлении спроса после пандемии играет программа господдержки: на ее долю в январе пришлась четверть продаж автокредитов банка в регионе.

В целом по стране ВТБ за первый месяц года предоставил 7,3 тысячи автокредитов на сумму более 7 млрд рублей. Это на 30% по количеству и на 60% по объему выше, чем в январе 2020 года. Доля кредитов, выданных в рамках программы господдержки, превысила 40%.

По словам вице-президента ВТБ Владимира Высоцкого, решение о продлении госпрограммы по автокредитованию на 2021 год повлияло на резкий рост продаж. Клиентов привлекает 10%-ная скидка от стоимости нового автомобиля (в регионах ДФО скидка увеличивается до 25%), расширенные лимиты по цене транспортного средства, а также дополнительные льготы для социальных категорий граждан.

"Только в январе ВТБ выдал три тысячи автокредитов с господдержкой на 2 млрд рублей, что в 4,5 раза больше, чем в январе 2020 года. С учетом потенциального роста цен на автомобили в 2021 году продление госпрограммы является своевременным и разумным решением, способным поддержать продажи новых транспортных средств для населения", – отметил Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ.

В общем объеме выдачи наибольшую динамику по сравнению с прошлым январем показали кредиты на новые автомобили – их доля составила более 85%, за год увеличившись в полтора раза по числу сделок и в 1,8 раза – по объему. При этом существенно – в шесть раз – выросла доля сделок без передачи авто в залог банку, что связано с запуском ВТБ в начале 2020 года специальной программы беззалогового автокредитования и последующим улучшением условий по ней.

Средний чек по автокредиту в январе 2021 года вырос в сравнении с прошлым январем на четверть и превысил 970 тысяч рублей. При этом в  Алтайском крае он составил 850 тысяч рублей, снизившись по сравнению с январем 2020 года на 4%. Самые популярные марки у клиентов – Lada, Hyundai и Kia. Городами – лидерами по объемам выданных автокредитов в январе стали Москва (2,2 млрд рублей), Санкт-Петербург (697 млн), Краснодар (345 млн), Казань (264 млн), Уфа (218 млн)

ВТБ входит в число лидеров в сегменте автокредитования. По итогам 2020 года банк выдал более 90 тысяч кредитов более чем на 80 млрд рублей. Портфель автокредитов ВТБ на начало 2021 года превысил 115 млрд рублей.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

10.02.2021 15:21
Пацифист

Амик, напишите про постановление правит. АК от 09.02.21 №31. Этим любопытным постановлением прожиточный минимум в регионе - параааааааам, уменьшается.

10.02.2021 15:23
Агрессивная Реальность

Кредит на авто - один из самых глупых кредитов...
Если ты не заработал денег на автомобиль, то откуда у тебя будут деньги на ее содержание?

Ну я не против авто в кредит, если на нем будете зарабатывать деньги.

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