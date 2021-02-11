Цветные колготки и воздушные рюши. Модные тенденции весны-2021

Весна вот-вот ворвется в нашу жизнь и надо быть готовой к ней во всеоружии. Весной как никогда хочется чувствовать себя женственнее и изящней, ведь долгая зима затягивает в свои объемные одежды. В новом сезоне в моду возвращаются кукольные воротники: театральные и нежные. И вместе с ними другие оборки – воздушные окантовки на подолах платьев, рюши на блузах вполне гармонично соседствуют с трендовыми объемными рукавами.

Самые модный цвет будущей весны — розовый. Да не просто розовый, коих оттенков большое множество, а power pink. Cтилисты советуют не бояться внедрять его и в офисные образы, — пишет lady.mail.ru.

Из принтов на которые стоит обратить внимание — это цветочные и "мультяшные" рисунки. Если ваш типичный весенний гардероб заполнен базовыми оттенками, а добавить в него ярких красок хочется, такой принт придется как раз кстати.

Добавим еще яркости в образ. Новый тренд — необычные колготки. Разноцветные, кружевные, прозрачные с "татуировкам", цветная сетка или графика — сложность здесь только одна: сочетаемость. Прежде чем приобрести такие, стоит продумать с чем их можно будет носить.

Мода на шелковые платки и банданы останется с нами и в 2021-м.