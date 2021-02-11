Алтайская "оборонка" из-за пандемии и сокращения заказов просела на 10%

Предприятия оборонной промышленности Алтайского края в 2020 году сократили выпуск продукции. Причина — уменьшение госзаказа от Минобороны, а также пандемия коронавируса. В целом выпуск продукции за 2020 год по отрасли уменьшился на 10-12%. Об этом на пресс-конференции 10 февраля рассказал министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

Однако 2021 год может оказаться еще более тяжелым для некоторых алтайских предприятий. Так, бийский ФНПЦ "Алтай" и вовсе остался без оборонзаказа. Он возобновится только в 2022 году. Тем не менее пока сокращений на предприятии не планируется, уточнил Химочка.

Всего же на бийские предприятия военно-промышленного комплекса приходится около 40% оборонной продукции, которая выпускается в Алтайском крае. Крупнейшие предприятия наукограда, работающие в сфере ВПК, — это Бийский олеумный завод, "Сибприбормаш" и как раз ФНПЦ "Алтай".

Министр промышленности объяснил сокращение заказов у алтайских предприятий особенностями регионального производства. По его словам, на Алтае не выпускают конечную продукцию. Местные предприятия ориентированы на головные компании, которые расположены в европейской части России. Они размещают заказы на комплектующие. Поэтому как-либо повлиять на оборонзаказ возможности нет.