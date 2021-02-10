"Золотая виза". Зачем получать гражданство Португалии или бизнес-визу в США

В 2021 году вид на жительство в Португалии остается самым лояльным и выгодным в ЕС для получения европейского гражданства. Для этого требуется выполнение четырех пунктов, один из которых – пребывание в стране лишь семь дней в год на протяжении пяти лет.

Инвестор, который получил португальский вид на жительство и собирается стать гражданином этой страны, обязан:

не продавать инвестиционные активы до тех пор, пока не истечет обусловленный законом срок;

соблюсти минимальные требования по присутствию на территории страны – это 35 дней за пять лет, то есть семь дней в году;

Получить сертификат о знании португальского языка типа А2 (это минимальный уровень знания, необходимый для общения);

подать заявку на получение гражданства.

Еще одной причиной популярности ВНЖ Португалии стала бизнес-виза США Е-2. Американский законопроект, который предлагает заключение визового соглашения с Португалией, ожидает рассмотрения в Сенате.

Насколько реально получить гражданство Португалии с "золотой визой"

Первые ВНЖ за инвестиции Португалия выдала в 2012 году, а в 2018 правительство внесло изменения в инвестиционную программу, сократив срок получения паспорта с шести до пяти лет. Соответственно, уже есть люди, которые стали гражданами Португалии после получения вида на жительство.

Эксперты международной компании "Мигронис" приводят ряд реальных успешных примеров, когда инвесторы с "золотой визой" натурализовались в Португалии, при этом проведя там всего 35 дней.

При этом нельзя забывать, что после пяти лет владения португальской "золотой визой" требования по минимальному ежегодному сроку присутствия в стране полностью снимаются с инвестора (подробнее об этом по ссылке: https://migronis.com/vnzh-v-portugalii-za-nedvizhimost).

Это очень щадящие условия по сравнению с той же Великобританией. Владельцы ПМЖ в Великобритании могут претендовать на получение гражданства только в том случае, если на протяжении пяти лет проживали в стране как минимум шесть месяцев каждый год. Более того, это касалось также супруга/и инвестора.

Как получить ВНЖ в Португалии

Оформить португальский ВНЖ через инвестиции можно одним из трех способов.

Взнос: необходимо инвестировать 250-300 тысяч евро в предметы искусства и культуры, или же в научно-технические исследования.

Недвижимость: следует купить недвижимое имущество на свое усмотрение (минимальная сумма покупки – 500 000 евро) или вложить меньшую сумму – 350 000 евро, но в недвижимость, которая старше тридцати лет и которой необходима реконструкция.

Прямые инвестиции: следует открыть банковский счет в Португалии минимум на один миллион евро или приобрести ценные бумаги или акции на аналогичную сумму.

Свой бизнес: нужно или вложить в открытие собственного бизнеса 500 000 евро (компания обязана обеспечить как минимум десять новых рабочих мест) или инвестировать аналогичную сумму в местные компании.

Отметим, что есть видео, где об этом рассказывают подробнее. Важно помнить: власти Португалии гарантируют инвесторам налоговые каникулы сроком до десяти лет.