Алтайским клубам могут дать больше денег из бюджета в случае хороших результатов

Профессиональные спортивные клубы могут получить дополнительные средства из бюджета Алтайского края. Сейчас БК "Барнаул" и ХК "Динамо-Алтай" находятся на вершине своих чемпионатов и борются за повышение в классе. Это потребует дополнительных затрат на зарплаты игроков и перелеты. Об этом в рамках онлайн-конференции сообщил министр спорта региона Алексей Перфильев.

"И перед сезоном, и в течение сезона мы не раз говорили: будет спортивный результат – переходим в следующую лигу. Разговоров и вопросов на эту тему уже больше, чем надо. Теперь надо научиться показывать спортивный результат. Было сказано: будет спортивный результат – идем дальше (рангом выше). Давайте уже оставим все эти вопросы и наконец-то посмотрим, на что способны сами команды. Пусть уже и БК "Барнаул", и ХК "Динамо-Алтай" покажут нам, болельщикам, этот спортивный результат. Ждем", – сказал Перфильев.

29 января в ходе визита министра спорта РФ в Алтайский край Олега Матыцина журналисты уже спрашивали губернатора Виктора Томенко о том, готовы ли власти выделить дополнительные средства для команд, показывающих хороший результат. Глава региона ответил утвердительно "да".

"Спортивные задачи перед командами – побеждать. Понадобится финансирование дополнительное. В том числе и средства инвесторов. В любом случае, мы готовы поддерживать клубы", – пояснил Томенко.

Отметим, что баскетболисты клуба "Барнаул" в этом сезоне борются за победу в Суперлиге-2 и не против начать следующий сезон в Суперлиге-1. Сейчас бюджет команды – около 25-29 миллионов рублей. Участие в более элитном дивизионе может обойтись в дополнительные 15 миллионов. Такая же ситуация в хоккее с "Динамо-Алтаем", который может выиграть золото в своем чемпионате.