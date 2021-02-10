Спасатели показали процесс тушения пожара в вечерней школе на Алтае

ГУ МЧС России по Республике Алтай опубликовало видео с пожара в вечерней школе в Горно-Алтайске. Пожарные показали, как проходило тушение.

Здание школы деревянное, двухэтажное 1934 года постройки, огонь моментально распространился на второй этаж и крышу строения. Для тушения задействовалось 100 человек личного состава, 32 единицы техники. Площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

Ранее сообщалось о том, что из образовательного учреждения эвакуировали 102 человека, в том числе 80 детей, еще трех человек удалось вызволить спасателям. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.