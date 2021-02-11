Владимир Путин заподозрил чиновников в "подгонке" зарплат в социальной сфере

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам в соцсфере. Об этом пишет РИА Новости.

"Очень часто мы видим — ну во всяком случае, бывает так, скажем аккуратненько — что некоторые наши службы играют в статистику. Видим определенную подгонку формальных показателей. В результате что получается: что по отчетам все вроде бы так сходится, а сходится это подчас за счет различных, повторяю, каких-то ухищрений, когда специалистов переводят, как вот было сказано в ходе нашей дискуссии в рамках Совета, на сокращенный режим работы, на половину или на четверть ставки, нагрузка при этом не снижается, а то и растет", — сказал глава государства.

Путин напомнил, что смысл работы чиновников не в отчетах, а в обеспечении достойной оплаты труда.

Ранее президент поручил правительству оперативно решить проблемы с зарплатами бюджетников. Глава государства подчеркнул, что нужно оперативно и внимательно изучить положение дел с уровнем зарплат бюджетников в целом.