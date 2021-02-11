Владимир Путин заподозрил чиновников в "подгонке" зарплат в социальной сфере

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам в соцсфере. Об этом пишет РИА Новости.
"Очень часто мы видим — ну во всяком случае, бывает так, скажем аккуратненько — что некоторые наши службы играют в статистику. Видим определенную подгонку формальных показателей. В результате что получается: что по отчетам все вроде бы так сходится, а сходится это подчас за счет различных, повторяю, каких-то ухищрений, когда специалистов переводят, как вот было сказано в ходе нашей дискуссии в рамках Совета, на сокращенный режим работы, на половину или на четверть ставки, нагрузка при этом не снижается, а то и растет", — сказал глава государства.
Путин напомнил, что смысл работы чиновников не в отчетах, а в обеспечении достойной оплаты труда.
Ранее президент поручил правительству оперативно решить проблемы с зарплатами бюджетников. Глава государства подчеркнул, что нужно оперативно и внимательно изучить положение дел с уровнем зарплат бюджетников в целом.
Комментарии
На это ему потребовалось двадцать лет....
Мы делили апельсин, много нас а он один.
Врет, как всегда. Он же сам эту систему и построил.
Типа слепой прозрел?
Сколько не ссыт в глаза, все божья роса.
Чучмек, как вы могли такое написать? Вы же тут нам как минимум 10 лет доказывали какой хороший Владимир Владимирович, его чудесная партия и что путинизм является единственным верным путем.
Анекдот:
Залез как то вор в квартиру, все вынес - деньги, ценности, технику, продукты и те украл, а потом посмотрел на семейную фотографию на стене и задумался. Подошел к столу и положил 5000 рублей и записку "Ребенку от 3 до 7 лет".
Вот я и говорю - выйди на улицу пообщайся с людьми, а то этот балаган со студентами и пенсами уже не катит, все поняли, что реально Путин не управляет государством, так делает вид, по бумажкам что дають читает....
А потом удивлются количеству недовольных граждан которые выходят на митинг! Да не за навального, а против коррупции и кумовства которое развели с подачи либерала президента! Если расстреливать коррупционеров начнет я лично за него пойду голосовать, да еще кумовство будет караться тюрьмой - тоже! Насадили в кресла глупых детей , без опыта, без знаний и хотят чтобы это все заработало !!!