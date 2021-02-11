Аномальные холода до -39°C придут в Алтайский край 11 февраля

Специалисты алтайского ЦГМС предупреждают о неблагоприятных погодных условиях. С 11 по 13 февраля в регионе установится аномально холодная погода.

В Алтайском крае 11 февраля столбики термометров покажут -22...-27 градусов, местами в предгорьях -16...-21 градус. Преимущественно без осадков, местами по востоку небольшой снег. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 3-8 метров в секунду.

В Барнауле температура воздуха составит -22...-24 градуса. Преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 3-8 метров в секунду.

В ночь с 11 на 12 февраля в некоторых районах может похолодать до -39 градусов.