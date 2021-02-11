Скончался основатель журнала Hustler Ларри Флинт

На 79-м году жизни скончался основатель порножурнала Hustler Ларри Флинт. Об этом телеканалу NBC News сообщила его дочь Тереза.

Создатель одного из крупнейших в мире журнала "для взрослых" ушел из жизни в среду, 10 февраля, в больнице в Лос-Анджелесе. Причина смерти не уточняется.

Ларри Флинт родился 1 ноября 1942 года в Лейквилле, штат Кентукки, США. В 60-е годы будущий порномагнат приобрел бар в штате Огайо, где работала его мать, и расширил его до сети клубов для взрослых, которую назвал Hustler.

Позднее Флинт решил выпускать одноименный журнал в качестве рекламы своих заведений, однако успех издания позволил ему вскоре конкурировать с Playboy. Мировую известность Hustler получил после публикации фотографий обнаженной Жаклан Онассис, бывшей жены убитого президента США Джона Ф. Кеннеди.

В 1978 году на Флинта совершили покушение – в него выстрелили у здания суда, где он выступал ответчиком по делу о распространении непристойных материалов. Из-за этого "король порно" остался инвалидом, однако накануне казни нападавшего призвал власти США не приводить смертный приговор в исполнение.