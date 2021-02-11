Сотни человек записались волонтерами на Кубок мира по гребле в Барнауле

Около 300 жителей Алтайского края решили стать волонтерами на втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, сообщают "Вести Алтай". Состязания пройдут на барнаульском гребном канале с 20 по 23 мая.

Добровольцы получат экипировку с символикой соревнований, памятные сувениры, а также бесплатное питание и проезд во время рабочих смен. Ожидается, что в период соревнований столицу Алтайского края посетят порядка 20 тысяч человек из 50 стран мира.

Подать заявку в волонтерский корпус можно до 31 марта на сайте dobro.ru. Телефон горячей линии волонтерского штаба 8-960-963-33-00, электронная почта volonterkubok@yandex.ru.

Напомним, первая партия спортивного инвентаря для II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ прибыла в Барнаул 8 февраля. Из португальского города Вила-ду-Конди привезли 72 лодки.