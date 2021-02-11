Иммунолог дал советы россиянам, которые еще не переболели ковидом

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок дал советы россиянам, которые не переболели коронавирусом. По его словам, таким людям стоит продолжать соблюдать меры предосторожности.

"Если человек не заразился, значит, он делал все правильно и нужно просто дальше сохранять режим и соблюдать личные меры безопасности", – сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Болибок отметил, что на данный момент порог заболеваемости все еще остается высоким, а каналы передачи инфекции полностью не исчезли. При этом коллективный иммунитет никак не действует на отдельного человека, и при отсутствии антител риск заразиться все еще остается.

Иммунолог заметил, что особых ограничений для людей без иммунитета к коронавирусу в России не запланировано, однако Роспотребнадзор совместно с Минздравом могут ввести некоторые требования для россиян, которые занимают определенные должности.