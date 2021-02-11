44 новых случая COVID-19 выявили в Республике Алтай

За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 44 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Диагноз лабораторно подтвердился у 14 жителей города Горно-Алтайска, у семи жителей Шебалинского района, у шести жителей Усть-Коксинского района, у пяти жителей Турочакского района, у пяти жителей Чойского района, у трёх жителей Майминского района, у двух жителей Кош-Агачского района, у одного жителя Усть-Канского района, у одного жителя Чемальского района.

Таким образом, общее число заражений достигло 15 842 случаев. Выздоровели 15 272 человека, из которых 33 – за последние сутки.