Ученые назвали возраст, в котором резко повышается риск смерти

Группа ученых из США и Финляндии определили возраст мужчин и женщин, при достижении которого существенно вырастает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования публикует журнал Lancet.

Специалисты проанализировали тысячи медицинских карт людей разных возрастов, полов, рас и мест проживания. Оказалось, что мужчинам нужно прислушиваться к сигналам организма после 40 лет. Именно в этом возрасте повышается риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Женщины входят в опасный период раньше – после 30 лет. Вероятность инфаркта увеличивают малоподвижный образ жизни, вредные привычки и неправильное питание.

При этом, подчеркивают ученые, риск ранней смерти не ограничивается проблемами сердечно-сосудистой системы. Продолжительность человеческой жизни также зависит от наличия сахарного диабета, хронической болезни почек, веса, курения, алкоголизации, депрессии, ВИЧ, доступности здоровой пищи.

Ранее ученые выявили связь между темпераментом мужчины и его группой крови. Так, например, обладатели первой группы оказались лучшими любовниками.