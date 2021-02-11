Бийчанок осудили за выдачу подложных сертификатов мигрантам

Двух жительниц Бийска осудили за организацию незаконного пребывания иностранцев в России, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Правоохранители выяснили, что мать и дочь зарегистрировались в качестве ИП и оказывали услуги по приему экзаменов на знание русского языка.

"Достоверно зная, что не имеют соответствующей лицензии на право осуществления данной деятельности, а также вопреки установленному законом порядку проведения экзамена осуществляли незаконное проведение и прием экзамена иностранными гражданами, на основании результатов которого выдавали иностранцам подложные сертификаты, подтверждающие сдачу экзамена, что являлось основанием для оформления иностранными гражданами необходимых документов для пребывания на территории РФ", – уточнили в прокуратуре.

"Семейный бизнес" пресекли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

Родственниц признали виновными в организации незаконной миграции и приговорили к двум годам лишения свободы условно со штрафом 30 тысяч рублей.

Ранее в Москве выявили банду, участники которой помогали иностранцам незаконно проживать в городе.

По данным следствия, злоумышленники передавали в полицию ложную информацию для миграционного учета. В доме они незаконно "поселили" 167 тысяч человек, беря за свои услуги от 2,5 до 5 тысяч рублей.