Два шефа, одна философия. Барнаульцев приглашают на ужин в формате Pop-Up

Барнаульцев приглашают посетить гастрономический перформанс – ужин в формате Pop-Up. Мероприятие будет интересно всем, кто ценит ресторанную культуру, авторскую кухню и вкусные блюда с оригинальной подачей. Ужин пройдет 10 марта в кафе Fresh Fit.

Традиционно ужин в формате Pop-Up – это ужин в необычной обстановке: иногда даже там, где нет ни ресторана, ни кухни. Можно сказать, что Pop-Up – это "переносной" ресторан, который открывают на несколько дней или даже на один вечер. У гостей Pop-Up мероприятия появляется возможность наблюдать за работой шеф-поваров и попробовать новые вкусы в необычной атмосфере.

Как правило, Pop-Up – это настоящая высокая кухня. Гостям предлагают несколько авторских блюд, иногда объединенных одной тематикой. Например, на ужине в кафе Fresh Fit подадут крудо из осетра, фаршмак из мурманской трески с огородными зеленцами и телятину с кремом из печеного перца, подкопченную на вишневой щепе.

Готовить будут профессионалы своего дела: Евгений Масловский, шеф-повар Fresh-Fit, и Евгений Петенев, бренд-шеф компании "Три Карпа", поставщик продуктов для кафе и ресторанов.

Подробнее можно узнать по телефону 68-11-00.

Стоимость участия – 2500 рублей.

Кафе Fresh Fit

Адрес: Красноармейский, 47а, ТРК "Сити Центр"

Тел: 68-11-00

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