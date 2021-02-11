Алтайские ученые изобрели новый способ извлекать аминокислоты

Специалисты алтайского научно-производственного центра разработали новый способ извлечения аминокислот, позволяющий получить в два-три раза больше биологически ценных веществ. Об этом сообщают "Вести Алтай".

"Когда мы провели опыты с разложением белоксодержащего сырья животного происхождения, а это, в частности, были свиные, куриные и говяжьи отход, и даже свиное сало, – то результаты получились изумительные, – рассказал изобретатель Александр Петраков. – Мы получили 17 аминокислот. Также мы провели опыты с разложением растительного сырья – там мы получили 14 аминокислот. А каждая аминокислота стоит сумасшедших денег, ее покупают в основном за рубежом".

По его словам, полученные аминокислоты можно использовать в животноводстве, в частности производить более сбалансированные корма.

Эксперимент со сбалансированным питанием уже проводили в Ростовской области. По словам Петракова, полученное с таких животных мясо отличается от аналогов "как небо от земли".

Напомним, ученые Бийского технологического института разрабатывают аппарат ультразвукового бурения космических объектов. Благодаря технике на астрономических телах можно будет искать воду и другие вещества.