Подписчики Ольги Бузовой посоветовали ей не петь гимн России

Поющая телеведущая Ольга Бузова призналась, что мечтает исполнить российский гимн на каком-нибудь крупном мероприятии. Например, Чемпионате мира, Олимпийских играх или Параде Победы. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram.

Впрочем, подписчики Бузовой не оценили идею. "Оля, не надо", "Божечки, можно доказать любовь к России как-нибудь не позоря гимн", "Боже храни Россию от исполнения таких мечт" – написали соотечественники под постом.

Напомним, ранее Бузова назвала президента России Владимира Путина идеалом мужчины и хотела бы познакомиться с ним лично. По словам артистки, она бы поинтересовалась у главы государства, знает ли он ее и как к ней относится.