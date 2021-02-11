Названы вакансии на удаленке с самой высокой зарплатой в России

Специалист по тендерам на удаленной работе может получать до 300 тысяч рублей в месяц. От него требуется следить за аукционами и готовить документацию для участия в них. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование портала по поиску вакансий "Работа.ру".

Сервис представил список вакансий с наиболее высокой зарплатой, где можно работать, не выходя из дома. Свыше 150 тысяч рублей обещают платить Golang-разработчику, обладающему навыками работы с технологиями Docker и Kubernetes.

Также в список самых высокооплачиваемых вакансий вошли программист javascript (до 200 тысяч рублей), разработчик мобильных приложений (от 150 до 170 тысяч рублей), детский психолог (до 160 тысяч рублей) и дизайнер интерьеров (от 110 тысяч рублей).

Как ранее писал amic.ru, в 2021 году заработная плата вырастет у представителей IT-сферы, фармации и медицины. Согласно данным аналитиков портала Superjob, наибольший прирост ожидается у медиков – до 12-15%.