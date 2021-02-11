Чуть более 15 тысяч новых случаев COVID-19 зарегистрировали в России

15 038 случаев COVID-19 лабораторно подтвердили в России за минувшие сутки. Всего в стране с начала эпидемии выявили 4 027 748 зараженных, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Лидерство по суточному приросту инфицированных удерживает Москва (+2040), второе место занимает Санкт-Петербург (+1127), третье – Московская область (+721). Алтайский край со 172 случаями COVID-19 находится на 24-й строчке рейтинга.

Из больниц за последние 24 часа выписали 21 961 человека, всего выздоровели 3 538 422 жителя страны.

С подтвержденным коронавирусом скончались еще 553 пациента, общее число летальных исходов достигло 78 687.