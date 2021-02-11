Алтайского экс-министра осудили за покупку Land Cruiser вместо пожарной техники

Экс-министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили amic.ru в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Следователи выяснили, что бывший чиновник в начале 2019 года по своему усмотрению распорядился средствами, выделенными региону в рамках госпрограммы "Развитие лесного хозяйства". Деньги нужно было направить на закупку лесопожарного оборудования и техники для сохранения алтайских лесов.

Несмотря на запрет покупать транспорт для госслужащих дороже 2,5 млн рублей, руководитель ведомства на поступившие средства организовал закупку внедорожника Toyota Land Cruiser 200 за 6,1 млн рублей. Транспорт в дальнейшем использовался в целях, не связанных с деятельностью по защите лесов.

Суд приговорил экс-министра к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, бывшего чиновника лишили права занимать определенные должности в последующие два года.