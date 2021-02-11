Алтайского экс-министра осудили за покупку Land Cruiser вместо пожарной техники

Экс-министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили amic.ru в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
Следователи выяснили, что бывший чиновник в начале 2019 года по своему усмотрению распорядился средствами, выделенными региону в рамках госпрограммы "Развитие лесного хозяйства". Деньги нужно было направить на закупку лесопожарного оборудования и техники для сохранения алтайских лесов.
Несмотря на запрет покупать транспорт для госслужащих дороже 2,5 млн рублей, руководитель ведомства на поступившие средства организовал закупку внедорожника Toyota Land Cruiser 200 за 6,1 млн рублей. Транспорт в дальнейшем использовался в целях, не связанных с деятельностью по защите лесов.
Суд приговорил экс-министра к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, бывшего чиновника лишили права занимать определенные должности в последующие два года.
Комментарии
Ланд крузеры вместо пожарных машин, не смотря на прямой запрет, покупают и за это никакой ответственности не несут. Даже штрафа не заплатил за ущерб лесному хозяйству.
Ну украл чиновник 6,1 млн рублей, что тут такого? Он же не колбасу в пятёрочке стащил. Простить и отпустить. А кто будет недовольный таким решение, того пусть омон дубинками поколотит и в тюрьму на 30 суток посадит.
11.02.2021 16:27
- гость -
погоди, скоро фонарик на телефоне изолентой залепят)
Я бы тоже лучше крузака взял)
11.02.2021 16:27
- гость -
Ну украл чиновник 6,1 млн рублей, что тут такого? Он же не колбасу в пятёрочке стащил. Простить и отпустить. А кто будет недовольный таким решение, того пусть омон дубинками поколотит и в тюрьму на 30 суток посадит.
Госдума усиливает ответственность за нарушения на митингах.
За однократное неповиновение силовикам будет штраф от 2 до 4 тысяч рублей или арест до 15 суток. Ещё вводится новый вид наказания — обязательные работы на срок до 120 часов.
Последнее - особо циничный садизм от режима. Заставить рэволюционеров РАБОТАТЬ... Это ужасное давление на "прогрессивных интеллектуалов".
11.02.2021 16:37
- гость -
А РАБОТАТЬ нужно отправлять на чистку общественных туалетов, снимать и выкладывать в сеть. Вот хайп-то будет.
11.02.2021 16:33
- гость -
погоди, скоро фонарик на телефоне изолентой залепят)
Отстаёте от жизни. Новое указание, выносить во дворы ёлочные гирлянды (желательно которые не мигают). Запитать, распределить на большую площадь и снимать с удалённого расстояния, что бы показать сколько вас много. Приветствуются снимки городов с коптера повыше.))
11.02.2021 16:41
- гость -
да!!! но не только за митинги, но и за крузаки тоже, это и будет справедливость.
Исправительный труд для всех!