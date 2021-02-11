Светодиодную стоп-линию на ж/д переезде установили в Алтайском крае

Фото: пресс-служба ЗСЖД

На переезде 518 км участка Урываево – Панкрушиха Западно-Сибирской железной дороги в Алтайском крае смонтировали светодиодную стоп-линию, сообщили amic.ru в пресс-службе РЖД.

Во время приближения поезда устройство проецирует световой сигнал красного цвета на проезжую часть, привлекая дополнительное внимание водителей. Современная техника призвана снизить аварийность.

Ранее подобную стоп-линию установили на переезде 193 км перегона Артышта-2 – Аламбай на границе с Кемеровской областью.

Напомним, в 2020 году в Алтайском крае автомобилисты попали в ДТП на железнодорожных переездах два раза.

Так, в июле пожарный автомобиль протаранил грузовой поезд на железнодорожном переезде в Тальменском районе. В аварии погибли два человека. Еще двоих с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.