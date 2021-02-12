Студентка или пенсионерка. В День всех влюбленных на Алтае состоятся единственные выборы

Единственные в предстоящие выходные выборы состоятся на Алтае в Сычевском сельсовете Смоленского района. 14 февраля там будут голосовать за местного главу.

На пост претендуют два человека. Это кандидат от ЛДПР – 21-летняя студентка третьего курса бийского педуниверситета Софья Коровина и единоросс – 58-летняя пенсионерка Ольга Богданова. Также на выборы должен был идти и член "Справедливой России" – 50-летний Константин Миронов. Однако однофамилец лидера партии снял свою кандидатуру уже после регистрации.

Отметим, что на данный момент у власти в Сычевском сельсовете тоже женское лицо: исполняет обязанности главы муниципалитета Юлия Макарова.

Напомним, 2021 год богат на выборы различного уровня. Самые крупные из них – в Госдуму VIII созыва. Они запланированы на единый день голосования – 19 сентября. Тогда же пройдут и выборы в алтайское Заксобрание.