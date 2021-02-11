Алтайского фермера осудят за невыплату денег сотрудникам

Главу крестьянско-фермерского хозяйства в Кулундиском районе осудят за невыплату зарплаты сотрудникам. Директор задерживал зарплату в течение 13 месяцев, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установили следователи, с сентября 2019 года по ноябрь 2020 года глава КФХ не выплачивал заработную плату и выходное пособие работникам. Всего сотрудники не получили более 207 тысяч рублей.

При этом у руководителя организации имелись деньги, однако он перенаправлял их на другие цели – получение прибыли и погашение задолженности перед кредиторами, чтобы создать видимость финансового благополучия.

Следствие собрало достаточные доказательства и передало дело в суд для рассмотрения по существу.