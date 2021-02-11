Бывший депутат Алтайского Заксобрания Андрей Волков женился в Рубцовской колонии. Он зарегистрировал отношения еще в конце 2020 года. Об этом в своем Telegram-канале пишет известный алтайский журналист Евгений Берсенев.

"Брак был заключен с красивой барышней по имени Мария еще в ноябре прошлого года. Церемония, насколько я знаю, прошла скромно, по-деловому, как говорится. Мария была спутницей Андрея Анатольевича последние годы. В общем, оптимистично настроенного человека на пути к счастью даже застенки не остановят", — отмечает Telegram-канал "Берсенев".

По данным amic.ru, Волков собирался узаконить отношения со своей спутницей еще до того, как был осужден. Однако не успел этого сделать. Избранница экс-депутата работает в сфере PR и рекламы.

Официальный брак дает заключенному несколько преимуществ. Главное из них — свидания с законным супругом продолжительностью трое суток.

Напомним, Андрей Волков был осужден в 2019 году. Он получил пять лет колонии общего режима за присвоение и растрату. Кроме того, суд обязал народного избранника выплатить штраф в 300 тысяч рублей. Также он не может в течение двух лет заниматься коммерческой деятельностью в сфере ЖКХ.

Следствие доказало, что Волков с 2012 по 2016 год присваивал деньги жильцов многоквартирных домов и собственников нежилых помещений за услуги ЖКХ. В этот период он являлся учредителем управляющей компании ООО "Прогресс Плюс". Деньги переводили на счета подконтрольных компаний по подложным документам. Общая сумма ущерба составила около 43 млн рублей.