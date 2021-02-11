Мать убитой девочки назвала сожителя из Новоалтайска "великолепным отцом"

Мать погибшей 13-летней девочки пришла на суд по делу своего сожителя из Новоалтайска Никиты Сильнова, которого подозревают в убийстве ребенка в Нелидово, сообщает panoramapro.ru.

"Он был великолепным отцом. Любил дочерей. Принимал ли он наркотики? Спросите у него", — ответила женщина журналисту в кулуарах суда, после чего разрыдалась.

Сильнов признался в убийстве и весь процесс провел, не поднимая головы. Мужчина ни разу ни разу не посмотрел в сторону родственников погибшей, уточняет издание.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте рецидивиста до 7 апреля.

Напомним, Сильнова объявили в розыск после того, как дочь его сожительницы нашли задушенной. До этого он отбывал наказание за убийство жены и попытку умертвить собственную дочь.