Курс биткоина вновь побил исторический рекорд

Самая популярная криптовалюта мира – биткоин – впервые в истории достигла отметки 48,4 тысячи долларов. Как пишет РБК, вечером 11 февраля зафиксирован рост 4% на фоне новостей о том, что Mastercard и Bank of New York Mellon начнут работать с цифровыми активами.

Дорожать биткоин начал во второй половине декабря 2020 года. 16 декабря курс криптовалюты впервые с 2017 года превысил 20 тысяч долларов (на тот момент это был исторический максимум). Однако в январе биткоин регулярно обновлял ценовые рекорды. Так, сначала он вырос до 30 тысяч долларов, затем до 34 тысяч, 4 января 2021 года превысил 40 тыс. долларов, а 9 февраля – 48 тысяч.

Биткоин – это электронная платежная система, работающая по аналогии с цифровыми кошельками и банковскими счетами. Основной единицей для расчетов в Сети является биткоин. Цифровые монеты, в отличие от традиционных денежных средств, не привязаны к экономике какой-либо страны или к Центробанку. Все действия по выпуску новых денег, обработке платежей и созданию счетов осуществляются пользователями.