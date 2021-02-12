Морозы и смог. Алтайский край 12 февраля ожидает холодная погода

Морозную погоду прогнозируют в Алтайском крае в пятницу, 12 февраля, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от -21°C до -26°C (в южных районах – от -15°C), предстоящей ночью – от -31°C до -36°C (местами – от -25°C).

Преимущественно без осадков. Сохранится слабый ветер, его скорость будет достигать 7 м/с. На дорогах сильная гололедица.

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров будут показывать от -22°C до -24°C, в темное – от -33°C до -35°C. Снегопада не прогнозируют. Скорость ветра в краевой столице не превысит 7 м/с.

Напомним, в Барнауле и Бийске действует режим "черного неба". Ожидается повышенное содержание загрязняющих веществ в воздухе.