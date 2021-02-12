Светодиодную ленту смонтировали на ЖД переезде в Алтайском крае

В целях своевременного оповещения водителей и пешеходов, пересекающих железнодорожные пути на переездах сотрудники железной дороги внедряют новые решения. Новую стоп-линию установили на переезде 518 километра участка Урываево — Панкрушиха, пишет официальный сайт Алтайского края.

На опорах освещения смонтировали устройства для проецирования светового сигнала красного цвета на проезжую часть в темное время суток при приближении поездов. Такое новшество стало дополнительным инструментом предупреждения водителей автотранспорта.

В службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО "РЖД" напомнили, что в 2020 году на этом переезде по вине владельцев автотранспорта произошло два дорожно-транспортных происшествия. Первую в крае подобную стоп-линию установили на переезде 193 километра перегона Артышта-2 — Аламбай на границе с Кемеровской областью.