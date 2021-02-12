СМИ: глава ПФР может в ближайшее время уйти в отставку

Глава Пенсионного фонда Максим Топилин в ближайшее время может покинуть свой пост. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на источник в правительстве.

По данным "Коммерсанта", Топилин уже объявил о своем уходе, но не назвал имя преемника. Собеседник издания предполагает, что уход главы ПФР с должности может быть связан с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов.

"Эта идея обсуждается давно, но в контексте реформы институтов развития она может стать реальностью. Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса", – отмечает источник.

До января 2020 года Топилин занимал должность министра труда и соцразвития. Он также являлся куратором Алтайского края и должен был выправлять социально-экономическое положение региона.