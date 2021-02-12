Номера для междугородних звонков изменятся в Алтайском крае

С 2025 года при звонках внутри региона и по межгороду нужно будет набирать код "0" вместо "8". Изменения прописаны в приказе Минцифры "Об утверждении и введении в действие ‎российской системы и плана нумерации".

При международных вызовах нужно будет набирать "00", пишет РИА Новости. В министерстве уточнили, что проект разработали для закрепления за Единой службой оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи номера 122.

Ранее сообщалось о том, что Министерство цифрового развития предложило исключить данные о местонахождении мобильного телефона из-под действия нормы о тайне связи. Как объясняют в ведомстве, это сделано по поручению президента доработать законодательство для быстрого поиска пропавших без вести.