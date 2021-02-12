К середине лета в США планируют привить от COVID-19 около 300 млн человек

Соединенным Штатам вакцины хватит, чтобы к концу июля привить около 300 млн человек. Об этом заявил президент США Джо Байден.
"Сейчас мы на пути к тому, чтобы у нас было достаточно запасов для 300 млн американцев к концу июля. Возможно, это не звучит как необходимый нам скорейший прогресс, но давайте поясним: когда я вступил в должность, <...> у этой страны не было плана [борьбы с пандемией]", – сказал он.
Байден добавил, что правительство подписало контракты на поставку еще 100 млн доз вакцины от производителей Pfizer и Modernа. К концу июля планируют подготовить 600 млн доз, поскольку вакцинация производится в два этапа, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что 85,9 тысячи комплектов вакцины от коронавируса "Cпутник V" доставят в Алтайский край до 1 марта.
Комментарии
У нас к этому времени даже президент еще не привьется
Флаг им в руки.
Так у них вакцина всего на 3-4 месяца. А как дальше?
зачем накапливать к июлю 600млн
Как и сколько времени будет эффективна любая вакцина, пока неизвестно. Просто времени узнать ещё не было. Но вот то, что в нашей барнаульской поликлинике (не буду называть номер) было всего 500 доз, и когда будет ещё, неизвестно, это факт.
12.02.2021 10:39
- гость -
Не надо врать. По Алтайскому край привилось уже больше 22 000. Вчера была новость.