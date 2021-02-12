К середине лета в США планируют привить от COVID-19 около 300 млн человек

Соединенным Штатам вакцины хватит, чтобы к концу июля привить около 300 млн человек. Об этом заявил президент США Джо Байден.

"Сейчас мы на пути к тому, чтобы у нас было достаточно запасов для 300 млн американцев к концу июля. Возможно, это не звучит как необходимый нам скорейший прогресс, но давайте поясним: когда я вступил в должность, <...> у этой страны не было плана [борьбы с пандемией]", – сказал он.

Байден добавил, что правительство подписало контракты на поставку еще 100 млн доз вакцины от производителей Pfizer и Modernа. К концу июля планируют подготовить 600 млн доз, поскольку вакцинация производится в два этапа, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что 85,9 тысячи комплектов вакцины от коронавируса "Cпутник V" доставят в Алтайский край до 1 марта.