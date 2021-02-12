Почти 500 млн компенсации потребовали от "Норникеля" за разлив нефти в Норильске

Власти Красноярского края направили "Норильскому никелю" требование о возмещении ущерба животным из-за аварии на ТЭЦ на сумму 494 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу металлургической компании.

"Расчет ущерба произведен по негативным последствиям аварии на млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу, охотничьих ресурсов, а также в целом среде обитания объектов животного мира", – сказано в пресс-релизе.

Краевое правительство предложило компании добровольно возместить ущерб в течение 30 дней либо принять меры по восстановлению окружающей среды.

Напомним, что 29 мая на норильской ТЭЦ-3, принадлежащей компании "Норникель", произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизельного топлива. Часть нефтепродуктов попала в местный ручей и реку Амбарную, а общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.