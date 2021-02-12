Более тысячи человек воспользовались программой переселения в Алтайский край

В Алтайском крае реализуют программу "Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом". За 2020 год в регион переехали 1096 человек, пишет пресс-служба краевой администрации.

"Почти 90% из них прибыли из Казахстана, также приезжают из Азербайджана, Армении, Германии, Киргизии, Литвы, Туркменистана, Узбекистана, Украины. 72,3% переселенцев находятся в трудоспособном возрасте, 77,7% переехавших имеют высшее или среднее профессиональное образование. Большинство прибывших (78%) проживают в городах края", – говорится в сообщении.

В 2021 году в регионе ожидается прибытие еще не менее тысячи человек.

Ранее стало известно, что за 2020 год население России сократилось на 500 тысяч человек. Согласно исследованию, на 1 января 2020 года в стране проживали 146,748 млн человек, а к 1 января 2021 года население уменьшилось до 146,2 млн.