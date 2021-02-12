Залог хорошей презентации. Что такое флипчарты и зачем они нужны

Переговорные комнаты на 7-12 кресел становятся все менее востребованы. Самый актуальный формат в данный момент – пространства для 2-4 человек. Некоторые компании уже создают мини-переговорки с одним креслом – для Zoom-конференций и разговоров по телефону. Есть примеры, когда в небольших переговорных вообще нет стульев. Считается, что это позволяет быстрее и продуктивнее проводить совещания. Но в любом офисе при презентации проектов, для обучения или просто для удобной записи идей по проекту потребуются специальные устройства – флипчарты. Разбираемся, какие виды бывают, чем они отличаются и зачем нужны.

Подача информации на флипчартах

Подготовка к лекции или презентации так же важна, как и сама подача материала для аудитории. Нередко для того чтобы упростить восприятие информации, устанавливают специальные оборудования для подачи материала в виде графиков, схематических изображений на флипчартах. Купить это специальное оборудование полезно при подготовке к мероприятию, чтобы сделать подачу информации лучше, повысить коэффициент усвоенных непосредственно во время изложения сведений.

Если все понятно аудитории, будут вопросы из зала, сразу можно услышать идеи некоторых из участников, которые без флипчарта прозвучали бы в конце обсуждения, на следующий день или при следующей встрече.

Какие разновидности флипчартов бывают

Хороший флипчарт стоит не дорого. Конкуренцию по цене может составить этому дополнительному оборудованию прожектор для трансляции кадров с нужными данными, видеоматериалов. Но потребуется затемненный зал, а включение/выключение света может сделать обстановку менее располагающей к диалогу для некоторых участников. У флипчартов этих недостатков нет.

Существует несколько их разновидностей:

Бумажные. Устанавливаются на треноге, которая без проблем поместится в аудитории даже небольшой по площади. Могут состоять из 10 листов, 20 листов, в клетку, чисто белых. Преимущество в том, что листы можно перевернуть, сорвать, привнося эмоциональность. Магнитные. Маркерные флипчарты дольше используются, позволяют сделать общение менее официальным, приемлют исправления, кляксы, помарки. Маркерные. Созданы для непосредственного информирования, подачи данных с отсрочкой во времени, в формате фотографий, плакатов, записей на листах из блокнота, специальных листах небольших и крупных. Магнитно-маркерные. Универсальны, удобны благодаря двум функциям сразу. Можно действовать по обстоятельствам, менять инструментарий, выбирая более актуальный по тем или иным критериям.

Таким образом, купить флипчарт выгодно. Можно с наименьшими усилиями добиться наилучшего результата. Это сделает обычные будни, совещания, презентации, лекции ярче, динамичнее, эффективнее.

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