Алтайская полиция задержала браконьеров за убийство двух косуль

В Шипуновском районе Алтайского края сотрудники полиции задержали двух браконьеров, которые застрелили двух косуль. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Мужчины передвигались по лесу на снегоходе и изначально собирались отстреливать зайцев. Злоумышленники объяснили, что у них сработал охотничий инстинкт и, увидев косулю, они ее застрелили.

В ходе осмотра у подозреваемых изъяли два охотничьих ружья, снегоход и мясо косули. Сумма ущерба составила 120 тысяч рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ "Незаконная охота".

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае инспекторы задержали браконьера, который выловил в притоке Чарыша крокодила и разделал его.