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В Москве спасли пациентку со 100% поражением легких

, ИА "Амител"
Женщину лечили на протяжении двух месяцев, три недели она провела в реанимации
Фото: mskagency.ru

Фото: mskagency.ru

Врачи НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве спасли пациентку со стопроцентным поражением легких. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса социального развития столицы.

"Несмотря на ужасную слабость, женщина долгое время лечилась самостоятельно, чем значительно усугубила свое состояние. По результатам КТ у нее было выявлено 100% поражение легких", – говорится в сообщении.

По словам пациентки, она не могла готовить, стоять, говорить, чувствовала, что не хватает кислорода. Специалистам отделения реанимации понадобилось почти три недели на стабилизацию состояния женщины. Кроме того, во время основной терапии она проходила лечение с помощью гипербарической оксигенации (насыщение пациента кислородом под высоким давлением).

Сейчас женщина готовится к выписке и вспоминает, что врачи оказывали ей как медицинскую, так и моральную помощь, дежуря у ее кровати часами.

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Комментарии

12.02.2021 14:32
- гость -

И врачи молодцы и женщина, что морально себя держала! Но вот снова показатель того, что помощь медицинская должна быть оказана на начальном этапе заболевания. А у нас наоборот, как только появился вирус, закрыли все больницы и люди не могли получить медицинскую помощь. Это и привело к большой смертности.

12.02.2021 14:42
- гость -

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