В Москве спасли пациентку со 100% поражением легких

Врачи НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве спасли пациентку со стопроцентным поражением легких. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса социального развития столицы.

"Несмотря на ужасную слабость, женщина долгое время лечилась самостоятельно, чем значительно усугубила свое состояние. По результатам КТ у нее было выявлено 100% поражение легких", – говорится в сообщении.

По словам пациентки, она не могла готовить, стоять, говорить, чувствовала, что не хватает кислорода. Специалистам отделения реанимации понадобилось почти три недели на стабилизацию состояния женщины. Кроме того, во время основной терапии она проходила лечение с помощью гипербарической оксигенации (насыщение пациента кислородом под высоким давлением).

Сейчас женщина готовится к выписке и вспоминает, что врачи оказывали ей как медицинскую, так и моральную помощь, дежуря у ее кровати часами.