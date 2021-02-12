Представитель ВОЗ усомнился в необходимости ношения перчаток в общественных местах

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович прокомментировала необходимость ношения перчаток в общественных местах. Об этом пишет РБК.

"У ВОЗ нет рекомендаций для использования перчаток в местах общего пользования... Сейчас мы видим огромное количество мусора, который появляется вследствие COVID-19. Возможно, надо рассмотреть все отрицательные и положительные моменты", – сказала она.

По словам Вуйнович, перчатки необходимо носить в медицинских учреждениях, где есть высокий шанс заразиться.

При этом в ВОЗ сохранили рекомендации по ношению масок. Маска защищает не только самого человека, но и снижает вероятность заражения окружающих.

Ранее в организации заявили, что, несмотря на прогресс в борьбе с коронавирусом, многие факторы указывают на то, что справиться с пандемией будет сложно, и человечеству предстоит бороться с инфекцией еще долгие годы.