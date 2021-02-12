В 2021 году специалисты СГК планируют переложить 29 километров трубопроводов отопления и горячей воды в Барнауле, отремонтировать центральные тепловые пункты, а также провести ряд работ на объектах теплоснабжения. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.
"В этом году основным направлением работ станет увеличение диаметра подводов к магистральным трубопроводам. В рамках ремонтной и инвестиционной программ отремонтируют 60 участков (18 – на магистральных сетях и 42 – на квартальных) тепловых сетей общей протяженностью 14 километров. Также в 2021 году СГК проведет в городе текущий ремонт 15 километров тепловых сетей", – говорится в сообщении.
С подробной картой участков, где запланировали ремонт теплосетей, можно ознакомиться на сайте Сибирской генерирующей компании.
Комментарии
Более миллиарда рублей направят на ремонт теплосетей в Барнауле
Это настораживает.Во-первых за чей счет банкет?Во-вторых (самое главное) когда и на сколько отключат ГВС по контуру ТЭЦ 3?Вопрос животрепещущий, не смотря что рано!И возник он от количества заявленных нулей в сумме.Размах должно быть будет гигантский, и стало быть и сроки не малые?Тепловики, успокойте мятущуюся душу, будьте любы!
Во-первых за чей счет банкет?
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Мельниченко - олигарх владеющий СГК, продаст свои яхты и поменяет гнилые трубы в Барнауле?
12.02.2021 17:01
- гость -
Не, ну это фантастика.Может все таки марсияны венерические будут башлять?В это больше поверю.)
Не, ну это фантастика.
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Разумеется фантастика! Люди заплатят за новые трубы, яхты и дворцы.