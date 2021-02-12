Более миллиарда рублей направят на ремонт теплосетей в Барнауле

В 2021 году специалисты СГК планируют переложить 29 километров трубопроводов отопления и горячей воды в Барнауле, отремонтировать центральные тепловые пункты, а также провести ряд работ на объектах теплоснабжения. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

"В этом году основным направлением работ станет увеличение диаметра подводов к магистральным трубопроводам. В рамках ремонтной и инвестиционной программ отремонтируют 60 участков (18 – на магистральных сетях и 42 – на квартальных) тепловых сетей общей протяженностью 14 километров. Также в 2021 году СГК проведет в городе текущий ремонт 15 километров тепловых сетей", – говорится в сообщении.

С подробной картой участков, где запланировали ремонт теплосетей, можно ознакомиться на сайте Сибирской генерирующей компании.