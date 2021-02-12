В Японии появилась должность министра по одиночеству

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга назначил министра по региональному развитию Тэцуси Сакамото ответственным за проблемы одиноких людей. Об этом сообщает ТАСС.

"Что касается цели этого назначения, то речь идет о решении общественных проблем, которые проявляются в том числе из-за старения общества с низкой рождаемостью. Также сюда относится проблема самоубийств, в первую очередь среди женщин и молодежи", – рассказал пресс-секретарь кабмина Японии.

По мнению экспертов, пандемия могла значительно ухудшить ситуацию в обществе, поскольку у многих слоев населения в это время возрос уровень стресса.

Ранее стало известно, что геронтологические центры создадут в Алтайском крае для решения проблем социальной изоляции и организации досуга пожилых людей.