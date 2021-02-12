Из картинки в реальность. Что такое кинотуризм и какие места пользуются популярностью

Современный кинематограф удивляет своей графикой, масштабными возведенными в павильонах городами. Но при этом реальные места в лучших сериалах и фильмах также присутствуют. И когда картина набирает популярность, фанаты начинают путешествовать туда, делая незабываемые фото.

Причем неважно, где эти места располагаются: если они вызывают интерес, туристы обязательно до них доберутся и тщательно изучат, не говоря о том, чтобы просто насладиться атмосферой. В русских сериалах это могут быть красивые уголки России, крупные города с их достопримечательностями. За рубежом у туристов вызывают интерес следующие места, отраженные в популярных фильмах.

Гавайский остров Охау

Да и в целом гавайские острова, на которых снимали сериал "Остаться в живых". В свое время он был очень известен и привлекал массу внимания, потому неудивительно, что и место съемок стало пользоваться особой популярностью. Помимо этого, Гавайи сами по себе отличное место для отдыха, поэтому туристы могут совместить все приятное в одной поездке.

Штат Нью-Мексико

Точнее, город Альбукерке приобрел собственную популярность после того, как в нем прошли съемки фильма "Во все тяжкие". Туристов привлекала атмосфера города, потому у него появилась собственная слава, а у местных – работа, ведь они организовывали туристам самые разнообразные экскурсии по "локациям" фильма и съемок в частности.

Канада и ее природа

"Секретные материалы" можно уже называть классикой, а потому совершенно никого не удивит тот факт, что туристы стараются оказаться в тех же местах, где и любимые герои, что только привлекает дополнительное внимание к Канаде. Помимо этого сериала, тут снималось и довольно большое количество других фильмов, так как в этой стране очень красивая природа, а отдельные "локации" вообще считаются идеальными для моментов или эпизодов. В Канаде можно остаться надолго и тщательно ее изучить на предмет знакомых по кинокартинам мест.

Англия

Последние годы активно удерживает популярность сериал "Острые козырьки", из-за чего в Ливерпуле проводится масса экскурсий по местам съемок и любимых мест. В городе довольно много музеев и памятников архитектуры, поэтому, даже не зная о фильме, побывать тут интересно.

Хорватия

Нельзя не вспомнить и о Дубровнике, в которым сняты сцены с королевской гаванью. Даже не зная о сериале, туристы города просто поразятся тому, насколько хорошо сохранилась его старинная архитектура и каменные улочки, словно пропитанные особенной атмосферой.

Конечно, подобных мест в мире много, но нельзя сказать, что подобная их популярность вечна. В конце концов, это зависит от того, насколько удачен сам фильм. Увы, в некоторых случаях природа, особенно пляжи, очень страдают от массы туристов, которые хотят быть не хуже любимых героев. Порой подобные места властям приходится даже закрывать от посещения, чтобы они могли "выжить" после осады кинолюбителей.