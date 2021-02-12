Пятница, 12 Февраль, 19:45

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,76
€ 89,44
-21°


4042837 +15089
Обь
-13см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Гибель Александра НазарчукаДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
Новости

Из картинки в реальность. Что такое кинотуризм и какие места пользуются популярностью

, ИА "Амител"
Где путешествуют фанаты популярных фильмов

Современный кинематограф удивляет своей графикой, масштабными возведенными в павильонах городами. Но при этом реальные места в лучших сериалах и фильмах также присутствуют. И когда картина набирает популярность, фанаты начинают путешествовать туда, делая незабываемые фото.

Причем неважно, где эти места располагаются: если они вызывают интерес, туристы обязательно до них доберутся и тщательно изучат, не говоря о том, чтобы просто насладиться атмосферой. В русских сериалах это могут быть красивые уголки России, крупные города с их достопримечательностями. За рубежом у туристов вызывают интерес следующие места, отраженные в популярных фильмах.

Гавайский остров Охау

Да и в целом гавайские острова, на которых снимали сериал "Остаться в живых". В свое время он был очень известен и привлекал массу внимания, потому неудивительно, что и место съемок стало пользоваться особой популярностью. Помимо этого, Гавайи сами по себе отличное место для отдыха, поэтому туристы могут совместить все приятное в одной поездке.

Штат Нью-Мексико

Точнее, город Альбукерке приобрел собственную популярность после того, как в нем прошли съемки фильма "Во все тяжкие". Туристов привлекала атмосфера города, потому у него появилась собственная слава, а у местных – работа, ведь они организовывали туристам самые разнообразные экскурсии по "локациям" фильма и съемок в частности.

Канада и ее природа

"Секретные материалы" можно уже называть классикой, а потому совершенно никого не удивит тот факт, что туристы стараются оказаться в тех же местах, где и любимые герои, что только привлекает дополнительное внимание к Канаде. Помимо этого сериала, тут снималось и довольно большое количество других фильмов, так как в этой стране очень красивая природа, а отдельные "локации" вообще считаются идеальными для моментов или эпизодов. В Канаде можно остаться надолго и тщательно ее изучить на предмет знакомых по кинокартинам мест.

Англия

Последние годы активно удерживает популярность сериал "Острые козырьки", из-за чего в Ливерпуле проводится масса экскурсий по местам съемок и любимых мест. В городе довольно много музеев и памятников архитектуры, поэтому, даже не зная о фильме, побывать тут интересно.

Хорватия

Нельзя не вспомнить и о Дубровнике, в которым сняты сцены с королевской гаванью. Даже не зная о сериале, туристы города просто поразятся тому, насколько хорошо сохранилась его старинная архитектура и каменные улочки, словно пропитанные особенной атмосферой.

Конечно, подобных мест в мире много, но нельзя сказать, что подобная их популярность вечна. В конце концов, это зависит от того, насколько удачен сам фильм. Увы, в некоторых случаях природа, особенно пляжи, очень страдают от массы туристов, которые хотят быть не хуже любимых героев. Порой подобные места властям приходится даже закрывать от посещения, чтобы они могли "выжить" после осады кинолюбителей.

Материалы по теме

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.

Архив новостей
< февраль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Loading...
19:07
Песков заявил о напряженной ситуации с доходами россиян 0
18:38
149 млрд налогов собрали в Алтайском крае за 2020 год 0
18:05
Из картинки в реальность. Что такое кинотуризм и какие места пользуются популярностью 0
17:53
Халатность на 700 млн рублей. СК предъявил обвинение крупному алтайскому чиновнику 0
17:42
Россияне решили собрать деньги для интеллигентного дворника из Сибири 0
17:30
ЕР предложила защищать минимальный гарантированный доход от списания за долги 0
17:18
Власти определили список общественных мест, которые благоустроят в Алтайском крае 1
17:05
"Сбер" призвал клиентов полностью отказаться от пластиковых карт 5
16:51
Жителям Алтайского края пообещали теплый март 2
16:40
Секрет успеха – в доброте. Как на Алтае работает частный пансионат для пожилых людей 0
16:27
Руководителя сельхозпредприятия арестовали по делу о гибели четырех человек под Заринском 5
16:17
В Японии появилась должность министра по одиночеству 1
16:06
Молодых музыкантов Алтая приглашают к участию в онлайн-проекте "Студия МТС Live" 0
15:53
15 тысяч новых случаев COVID-19 подтвердили в России 0
15:45
Выяснились подробности инцидента с падением пенсионерки из окна во время пожара в Барнауле 11
15:31
Более миллиарда рублей направят на ремонт теплосетей в Барнауле 4
15:21
Представитель ВОЗ усомнился в необходимости ношения перчаток в общественных местах 0
15:10
Бывшего куратора Алтайского края Максима Топилина сняли с должности главы ПФР 6
14:54
Более тысячи человек воспользовались программой переселения в Алтайский край 1
14:44
Российская тиктокерша разозлила мусульман голым фото с провокационной подписью 15
14:32
Алтайская полиция задержала браконьеров за убийство двух косуль 1
14:21
В Москве спасли пациентку со 100% поражением легких 3
14:08
Пенсионерка выпала из окна 12-го этажа, спасаясь от пожара в Барнауле 19
14:01
Залог хорошей презентации. Что такое флипчарты и зачем они нужны 0
13:55
Ветеранам Афганистана отказали в проведении памятного шествия в Барнауле 21
13:43
Трагедия в Заринске, ралли во дворах и село без воды. Главное за неделю 2
13:30
Жительница Бийска хотела полететь в Питер, а "приземлилась" на крючок к мошенникам 0
13:16
Солнечное гало запечатлели в Барнауле 2
13:05
Актер Владимир Епифанцев ввязался в драку на премьере фильма своей бывшей жены 13
12:53
Число заболевших коронавирусом в Республике Алтай приближается к 16 тысячам 0
12:40
"Сложился как карточный домик". Мощный взрыв снес здание "Магнита" во Владикавказе 8
12:28
"На фейки не отвечаю!" Министр Дмитрий Попов опроверг очередные слухи о своей отставке 11
12:14
Житель Барнаула помог полицейским задержать пьяного водителя 0
12:01
Беру надолго. Стоит ли оформлять долгосрочный заем в МФО 0
11:50
С пельменями, рыбой и в красном. Мир встретил 4719-й китайский Новый год 2
11:38
Три человека погибли на пожарах в Алтайском крае за сутки 0
11:25
В США навсегда отказались признавать Крым российским 71
11:10
15 зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 4
11:03
Павел Грудинин приедет в Алтайский край 29
10:52
Скончался известный алтайский ученый, приложивший руку к созданию Конституции 19
10:40
Два шефа, одна философия. Барнаульцев приглашают на ужин в формате Pop-Up 3
10:34
Сбежавшего из тюрьмы алтайского следователя-насильника поймали на Кипре 10
10:17
Почти 500 млн компенсации потребовали от "Норникеля" за разлив нефти в Норильске 1
10:03
От массажа до маникюра: студия красоты "Миндаль" дарит подарки в честь открытия 0
09:57
К середине лета в США планируют привить от COVID-19 около 300 млн человек 10
09:46
Путин объявил о том, что не будет выступать на Мюнхенской конференции 37
09:34
Памятные мероприятия в день годовщины вывода войск из Афганистана пройдут в Барнауле 0
09:23
Номера для междугородних звонков изменятся в Алтайском крае 1
09:10
СМИ: глава ПФР может в ближайшее время уйти в отставку 8
08:58
Россиянку уволили из полиции за видео, на котором она изображала пуки 15
08:47
Путин рассказал, когда он поставит прививку от коронавируса 18
08:35
Светодиодную стоп-линию смонтировали на ж/д переезде в Алтайском крае 2
08:18
"Будут высотки". Нодар Шония о сносе Речного вокзала, "Спичке" и городских проблемах 41
08:03
Расширенный участок Чуйского тракта в Алтайском крае откроют досрочно 1
07:45
Новичок "Спартака" включился в сбор средств на протез для алтайской девочки 5
07:28
Молодой водитель сбил ребенка на пешеходном переходе в Рубцовске 0
07:17
Какого числа Прощеное воскресенье в 2021 году и зачем нужно просить прощения 1
07:02
Студентка или пенсионерка. В День всех влюбленных на Алтае состоятся единственные выборы 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.