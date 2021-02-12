Жителям Алтайского края пообещали теплый март

Почти на всей территории СФО температура воздуха в марте будет выше нормы. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Синоптик отметила, что теплого начала весны не прогнозируется в Архангельской области, Коми, Ненецком АО, в Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в республиках Северного Кавказа и на Камчатке.

Напомним, начало февраля выдалось в Алтайском крае аномально теплым. 7 февраля в Барнауле зафиксировали температурный рекорд этого дня за всю историю метеонаблюдений. Следом в регион пришла волна холода. Потепление синоптики алтайского Гидрометцентра обещают к воскресенью, 14 февраля.