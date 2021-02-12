"Яндекс" сообщил об утечка данных почти пяти тысяч пользователей почты

Служба безопасности "Яндекса"обнаружила утечку данных 4887 почтовых ящиков. Причиной стали действия одного из сотрудников компании, пишет РИА Новости.

"Во время внутреннего расследования было обнаружено, что сотрудник предоставлял несанкционированный доступ в почтовые ящики пользователей. Это был один из трех системных администраторов, обладавших такими правами доступа, необходимыми для выполнения рабочих задач по обеспечению технической поддержки сервиса", — говорится в сообщении.

Представители компании отметили, что неавторизированный доступ к почтовым ящикам заблокировали, а все владельцы получили уведомления.

Ранее об утечке данных клиентов сообщал Сбербанк. Было установлено, что хищение совершил один из сотрудников банка, который имел к ним доступ. Сам он в ходе допроса пояснил, что хотел продать базу данных.