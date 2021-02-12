LOL. Житель Змеиногорска отсидит два года за кражу кукол с захватывающей погоней

25-летний ранее судимый житель Змеиногорска проведет два года в колонии за кражу кукол. Он надеялся на то, что в магазине никто его не заметит.

Молодой человек достал пакет и начал складывать в него куклы "LOL". Всего с витрины он успел забрать 27 кукол на сумму более 34 тысяч рублей.

При проходе через кассовую зону его заметила продавец магазина. Она погналась за грабителем и сумела порвать пакет, из которого выпали семь украденных кукол. Остальные злоумышленник продал за пять тысяч рублей и потратил деньги на собственные нужды.

"За указанное преступление, с учетом предыдущих судимостей, похитителю кукол "LOL" назначено наказание в виде 2–х лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — рассказали в региональной прокуратуре.

Ранее директор продуктового магазина в Бийске обратилась в полицию с заявлением о краже. По словам женщины, с прилавка похитили свиную рульку, копченые колбасы, мясо и сыр почти на 20 тысяч рублей.